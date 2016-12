Juve, meglio solo il Real: Allegri è al top in Europa

21:49 - Quella col Milan è stata la vittoria numero sedici in campionato. Sedici successi per la Juve di Allegri in 22 partite: 48 punti che sommati ai 5 arrivati da altrettanti pareggi fanno 53. Sette in più di chi insegue. Numeri che segnano il dominio bianconero in Italia - una sola sconfitta, per di più nel recupero contro il Genoa - e che fanno della Juve quasi un unicum in Europa. Per lo meno nei grandi campionati occidentali. Un'unicum la squadra di Allegri lo è sicuramente per quanto riguarda il numero dei ko subiti: uno, come detto, contro i 2 del Chelsea e i 4 di Real e Lione (il tutto, si intende, a parità di match giocati, al netto cioé delle due partite più che nel campionato inglese e in quello francese hanno visto protagonisti Chelsea e Lione). Solo il Bayern di Guardiola ha uno score identico ma le partite disputate dai bavaresi in campionato sono due in meno, 20 contro le 22 dei Campioni d'Italia.



Stesso discorso per i gol incassati: 10 dalla difesa juventina contro i 22 del Real, i 19 del Chelsea (oggi, alla 24esima giornata di Premier già disputata, sono 21) e i 17 del Lione (oggi dopo la 24 giornata di Ligue 1 sono 18). Ancora una volta è il Bayern ad aver fatto meglio, avendo incassato solo 9 reti ma, stesso discorso di prima, gli incontri disputati sono "solamente" 20. Meglio della Juve, in fatto di punti invece, ha fatto solo il Real Madrid: a quota 54 la squadra di Ancelotti ha una lunghezza in più di quella di Allegri, la differenza semmai sta nel fatto che le inseguitrici (Barcellona e Atletico) sono a meno uno e meno quattro, una distanza sicuramente meno rassicurante rispetto a quella che divide in Italia la prima dalla seconda (Roma a meno 7) e terza (Napoli a meno 11) in classifica. Meglio potrebbe fare il Bayern (a quota 49 e quindi potenzialmente in corsia di sorpasso con due vittorie), peggio hanno fatto il Chelsea che dopo 22 giornate di punti ne aveva 52 (oggi ne ha 56) e il Lione che già ora dopo 24 partite è a quota 50 punti (due turni fa ne aveva 48). Insomma, in attesa della Champions, numeri che dimostrano come nel Gotha europeo la Juve ci possa stare, anzi ci stia, da assoluta protagonista.

