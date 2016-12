Juve, Marotta: "Witsel? Seguiamo varie situazioni. Ma è presto"

Assediato (come sempre) dai cronisti, Marotta prova un dribbling alla Dybala quando si parla di mercato e rinnovi. "Per quanto riguarda rinnovi e prolungamenti, sono dinamiche ricorrenti. Non c'è nulla da rimarcare in modo straordinario se non che il confronto con i procuratori avviene".



Il dg bianconero traccia anche un primo bilancio della stagione. "Siamo soddisfatti anche se siamo in una fase interlocutoria della stagione, siamo ancora attori non protagonisti fino in fondo nelle competizioni a cui partecipiamo, ma siamo soddisfatti dell'andamento".



Poi fa il punto su Marchisio. "Se si sente di più la mancanza di Marchisio rispetto alla partenza di Pogba per la Juventus? Parlare di mancanza mi sembra esagerato perché siamo in testa al campionato e in Champions stiamo facendo bene. La mancanza di Marchisio sicuramente si è fatta sentire, perché è un giocatore di valore e spessore, eclettico e moderno, può ricoprire diversi ruoli, ma la rosa della Juventus è talmente competitiva che può attenuare eventuali defezioni come quella di Marchisio".



Marotta difende a spada tratta Buffon, criticato dopo l'errore commesso contro la Spagna. "Gigi è un giocatore che, al di là delle qualità calcistiche, ne ha di umane. E' molto temprato. Uno come lui non si deve far condizionare dalle critiche. Piuttosto è da biasimare il comportamento di certi soloni che non si rendono conto di valutare un giocatore che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano e che potrà recitare un ruolo anche dopo la carriera, oltre a rappresentare un'icona e un professionista che raccoglie valori di insegnamento per i giovani".



Un grosso in bocca al lupo a Milik. Colgo l'occasione per esprimere auguri di pronta guarigione. Non siamo contenti. A noi piace vincere contro avversari al meglio delle proprie possibilità. Per noi non è assolutamente piacevole".



Parere favorevole sulla moviola in campo (Var). "La tecnologia non può eliminare la discrezionalità dell'arbitro che deve valutare le varie situazioni. Credo che però la moviola in campo sia importante per valutare le situazioni oggettive. In realtà, la Var si limita a valutare alcuni aspetti, non tutti: è un supporto importante per debellare eventuali errori".