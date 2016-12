Juve, Marotta: "Va bene la pazienza, ma non diventi un alibi"

Il giorno dopo un pareggio che sa tato di sconfitta, Beppe Marotta ha alzato la voce, chiedendo alla Juve un pronto riscatto. "Va bene la pazienza, ma non deve diventare un alibi, la nostra cultura non prevede gli alibi e dobbiamo partecipare a tutte le competizioni con l'obiettivo di vincere. Non mi aspettavo delle difficoltà così accentuate, ma sapevo che ne avremmo avute perché la nostra è una nuova squadra con nuovi meccanismi", ha detto.