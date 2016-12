Juve, Marotta: "Tanti episodi a favore della Roma" 

10:25 - Beppe Marotta entra a piedi uniti sulla Roma dopo gli episodi di Udine. "Nelle ultime partite ci sono stati tanti episodi a favore della Roma. Garcia non deve continuare a lamentarsi, ma accettare i verdetti del campo", ha detto il dirigente della Juve. Su Sneijder. "Abbiamo semplicemente recepito una volontà da parte del giocatore forse di cambiare aria, come si suol dire, però in questo momento non c'è nessuna trattativa".

"E' un giocatore sicuramente valido, congeniale al nostro modulo tattico, però non abbiamo nemmeno iniziato una trattativa vera e propria. Ho sentito dei numeri, dei numeri importanti, che noi non abbiamo intenzione minimamente di spendere perché abbiamo un gruppo che rispecchia comunque in pieno quelle che sono le aspettative, quelle che sono le esigenze anche dell'allenatore. Poi il mercato di gennaio è fatto per cogliere le opportunità se queste opportunità esistono. Quindi le sfrutteremo se si presentano", ha aggiunto. L'argomento del giorno, però, resta la Roma. "Non mi esprimo assolutamente sugli episodi di Udine - ha proseguito Marotta - . Io dico che il campionato verrà vinto dalla squadra che avrà due caratteristiche finali: essere in assoluto la più forte e quella comunque che nell'ambito dell'economia delle decisioni arbitrali avrà un equilibrio. Credo che tutte le squadre, poi alla fine, tra vantaggi e svantaggi, si equivalgano. Non posso addebitare la perdita di uno scudetto ad un errore arbitrale. Essendoci così tante partite è difficile che ci sia un filotto di episodi favorevoli. Durante l'anno ci sono episodi che vanno a favore e a sfavore. Quindi da questo punto di vista bisogna debellare le congetture che portano a favoritismi. Dall'altro dico che il valore assoluto che porta alla vittoria del campionato è quello di dire vince la squadra migliore, e su questo non ci sono dubbi".