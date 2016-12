Juve, Marotta: "Strootman? Baldissoni tifoso, Gandini conosce il regolamento"

"La squalifica di Strootman ? Non vogliamo entrare in queste polemiche. Baldissoni è un tifoso romanista, quindi è giusto che abbia fatto queste esternazioni. L'ad della Roma è Gandini e conosce il regolamento". Beppe Marotta commenta così a Premium Sport le dichiarazioni del dirigente della Roma in merito alla squalifica di Strootman. "Non è una stilettata ma un dato di fatto. Credo che Baldissoni debba confrontarsi con lui", ha precisato.

"Ne abbiamo sentite tante - prosegue l'ad bianconero - ma siamo abituati a confrontarci con il campo, dobbiamo vincere in ogni caso, sia che giochi Strootman o che non giochi. Sarà un match difficile e dovremo affrontarlo sapendo di essere la Juventus".



Marotta ha parlato prima dell'ultimo match della fase a gironi di Champions, contro la Dinamo Zagabria, decisiva per stabilire le gerarchie del gruppo H: "Noi siamo arrivati in finale a Berlino da secondi nel girone. Quando siamo passati come primi siamo stati eliminati – ha ricordato Marotta, pungolato sul fatto che in questa stagione il primato potrebbe non essere un vantaggio -. Ragionamenti razionali è difficile farli, nella Champions è importante anche il sorteggio: ci affidiamo al destino".



Per quanto riguarda l'imminente sessione di calcio mercato, Marotta ha elogiato la rosa bianconera ed escluso grandi manovre: "Riteniamo che questo organico risponda a pieno a quelli che sono i nostri obiettivi. Purtroppo siamo incappati in diversi infortuni che hanno menomato soprattutto il centrocampo - ha detto -. Nel mercato di gennaio valuteremo se ci dovessero essere delle opportunità, anche se io credo che non ce ne saranno molte: noi comunque siamo vigili a valutare le situazioni".