Juve, Marotta: "Saponara? Il peso della nostra maglia è importante"

"Saponara potrà essere all'altezza di un grande club ma il Milan due anni fa decise di ridarlo in provincia: la maturazione di un giovane è un aspetto molto importante anche se ritengo Saponara un patrimonio del calcio italiano", ha concluso sul talento italiano.

Sulla posizione di Allegri, richiesto da diversi club, anche esteri: "Allegri non si sente saldo in panchina per il futuro? No, non c'è nessun problema. Il calcio è legato ai risultati ma il rapporto che ha offerto Allegri è di grande professionalità e di grande umanità: ha tutte le caratteristiche per allenare la Juventus ancora per molti anni. Per quanto riguarda il rinnovo da una parte ritengo che i contratti per gli allenatori siano solo una formalità, dall'altra parte ritengo giusto che non si può avere un allenatore in scadenza, sarebbe come una mancanza di fiducia. L'allenatore è una parte determinante nel contesto della squadra, con lui programmeremo il futuro ed è normale che ci siederemo e valuteremo insieme la situazione ma come ho detto la Juventus non vuole iniziare con un mister in scadenza". Quanto alla volata scudetto, per Marotta non è un affare a due. " Duello Napoli-Juventus per lo Scudetto? Non solo, direi che anche l'Inter, la Fiorentina e la Roma secondo me sono accreditate in ugual misura come noi. Mancano ancora molte gare, il tempo e i punti per recuperare ci sono", ha concluso.