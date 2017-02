Juve, Marotta replica all'Inter: "Il nuovo video? Sono imbarazzato a rispondere"

Dopo tre giorni di polemiche, Beppe Marotta è intervenuto sul post Juve-Inter. "Il nuovo filmato che fa infuriare l’Inter? Sono imbarazzato nel rispondere: non immaginavo che dopo una bella partita ci si potesse ancora dilungare andando ad analizzare episodi che non sono esistiti. Dico, da uomo di calcio, che in Italia dovremmo allenare giocatori, allenatori e dirigenti a una cultura della sconfitta che da noi non esiste", ha detto a Premium Sport.