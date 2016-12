Juve, Marotta merita applausi per il mercato

Basta un Profeta ad aggiustare il mercato della Juventus? L'accoglienza riservata dai tifosi a Hernanes è stata freddina, forse anche a causa del video sul 'mai stati in B' uscito con tempismo sospetto sul web. Il punto, però, è un altro: il mercato della Juve è stato deludente? Oggettivamente la risposta è no. Anzi. Ma l'umore negativo dei tifosi, poco abituati a perdere negli ultimi anni soprattutto a Roma, sta influenzando anche il giudizio sul mercato.

E' giusto ricordare la prontezza di 'flash' Marotta nel prendere Dybala, vera rivelazione della scorsa serie A. E ancora l'operazione chirurgica che ha portato a Torino Mandzukic, attualmente fuori forma ma bomber di assoluta caratura internazionale. Senza dimenticare Khedira, preso a zero e infortunatosi prima dell'esordio come Morata lo scorso anno.

Da qui in poi solo brutte notizie: Pirlo cha fa l'americano, Tevez con la nostalgia del Barrio e Vidal venduto al Bayern. Va detto, però, che l'unica vera cessione - nel senso di giocatore in cambio di offerta monetaria soddisfacente - è stata proprio quella del cileno. Negli altri casi Marotta e Allegri hanno potuto fare ben poco: trattasi di scelte di vita, che hanno 'forzato' il mercato bianconero. Da quel momento si è cominciato a parlare di Goetze, poi di Draxler, alla fine è arrivato Hernanes. Logico che i tifosi della Juventus non abbiano rispolverato i fuochi d'artificio per l'incolpevole Profeta. Ma la sensazione che il tifoso bianconero sta cercando di scacciare dalla mente è che in due mesi la macchina da guerra guidata dal mite Allegri, capace di dominare a Dortmund e giocare a testa alta al Bernabeu, sia stata smembrata.

C'è Cuadrado ed è un giocatore fortissimo, ok. Ma serviva lui all'allenatore? E Pogba... encomiabile aver resistito agli assalti di Mourinho & co. ma sarà lo stesso Polpo ammirato nelle stagioni precedenti? Ora i tifosi della Juve non vedono nero (i ricordi degli anni scorsi sono ancora vividi) ma grigio sicuramente sì. Serve qualche vittoria per tornare a far splendere il sole in casa bianconera. E sotto questa luce anche il Profeta sarà foriero di suggestive previsioni.