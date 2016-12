Juve, Marotta: "Il Milan rinuncia alla Supercoppa? Non credo"

Il ritardo del Milan coinvolge, indirettamente, a cnhe la Juve, ma Beppe Marotta non crdde che lo svolgimento della Supercoppa itlaiana sia a rischio. "Quello che è successo al Milan lo abbiamo saputo appena arrivati a Doha e devo parlare con Galliani per saperne di più. Il Milan potrebbe rinunciare? Non vedo dei motivi affinché questo possa accadere, adesso mi farò spiegare da Galliani", ha detto il dirigente bianconero.

Comunque sia, Marotta condivide la scelta di giocare la Supercoppa italiana all'estero. "Perché andare a giocare così lontano dall'Italia? Perché è uno spot per il calcio italiano e ritengo che sia positivo da tutti i punti di vista. Non è il primo anno che facciamo scelte del genere e per me è una decisione giusta, quello che è successo al Milan lo abbiamo saputo appena arrivati a Doha e devo parlare con Galliani per saperne di più", ha detto.