Juve, Marotta: "Il ciclo di Allegri è appena cominciato"

Massimiliano Allegri è destinato a restare alla Juve ancora per diverso tempo. A dirlo è Beppe Marotta in esclusiva a Premium Sport: "Il suo ciclo alla Juventus è appena cominciato, è un grande professionista che gestisce un gruppo di altissima qualità". L'ad bianconero ha continuato: "Rinnovo? La sua panchina non è mai stata in pericolo perché non siamo abituati a esonerare gli allenatori a stagione in corso. Sapevamo che le difficoltà sarebbero arrivate all'inizio perché avevamo cambiato tanti elementi della rosa e sapevamo che sarebbe stato difficile. Si è confermato un allenatore vincente, e noi siamo contenti di proseguire con lui".

"Siamo primi in campionato, siamo in finale di Coppa Italia e dobbiamo giocarci un ottavo di Champions molto importante. Siamo competitivi in tutte le competizioni alle quali partecipiamo. Adesso in campionato dobbiamo dovremmo fare 10 partite di altissimo livello. Firmerei per due trofei? Sarebbe un bel punto d'arrivo ma visto che siamo in corsa anche per il terzo, giochiamocela fino in fondo. Manca solo la firma per i rinnovi di Barzagli ed Evra? In questo momento siamo concentrati sulla partita di stasera e sulle prossime che verranno. Sono due professionisti seri, contenti di essere qui. Affronteremo al momento giusto la questione dei contratti".