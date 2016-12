Juve, Marotta: "I meriti della rimonta sono soprattutto del club"

L'amministratore delegato del club campione d'Italia sottolinea il lavoro della società, che conosce "il valore della squadra e dell'allenatore, e ha avuto pazienza nella consapevolezza che il gruppo a disposizione di Allegri è quello giusto per i nostri programmi, e che l'allenatore ha grande praticità e grande qualità. Ci siamo chiusi a riccio, abbiamo supportato il tecnico e la squadra e ora i risultati si vedono".



Marotta fa poi il punto della situazione per quanto riguarda il mercato: "Non è un mercato di riparazione, noi non abbiamo nulla da riparare. A livello difensivo stiamo bene, abbiamo alcuni nazionali, Barzagli, Chiellini, Bonucci, abbiamo pure il migliore giovane under 21 dell'anno scorso Rugani. Il reparto difensivo non ha nessun problema. Problematiche maggiori ci sono a centrocampo, attendendo Khedira, ma per noi quello di gennaio non e' un mercato di riparazione. E' difficile trovare giocatori buoni all'altezza della Juventus. E' difficile immaginare chi possa arrivare". Marotta e' soddisfatto di Manzukic: "Era il tipo di giocatore che cercavamo, di forza agonismo e temperamento, un attaccante vecchia maniera. Ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi. Morata? Ha fatto molto bene, anche in Champions, che e' una delle competizioni piu' difficili, ma deve crescere".