Juve, Marotta: "Dybala? Non vogliamo cederlo e gli adegueremo il contratto"

L'ad bianconero fa il punto della situazione per quanto riguarda l'attaccante, su cui è forte l'interesse di molti club: "Innanzitutto è un motivo di grande orgoglio, significa che abbiamo visto bene e che siamo stati abili a battere la concorrenza di Milan e Inter quando lo abbiamo preso. Nel nostro dna non c’è la volontà di vendere i nostri campioni, a meno che, come con Pogba, non ci sia la volontà di andare via da parte del giocatore. Per il momento con Dybala questo sentore non c’è. La non convocazione di Marchisio? Sta terminando un ciclo di riabilitazione, per ritrovare il passo e la continuità, ma è clinicamente guarito".