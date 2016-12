Juve, Marotta: "Draxler? Trattativa mai impostata concretamente"

A far arrabbiare Marotta è innanzitutto la questione Draxler, mancato colpo che ha scatenato l'ira dei tifosi della Juve e che il dg bianconero chiarisce di non aver mai trattato realmente: "Poi - spiega -, siccome il mondo del calcio è un bar con tantissimi personaggi collaterali che diffondono notizie false...". "Abbiamo sempre dichiarato che Draxler era impossibile - dice ancora -, peraltro la trattativa non è mai stata impostata concretamente, quindi non ci coglie di sorpresa quello che è successo. Non ho mai parlato con il presidente dello Schalke che non conosco se non attraverso delle fotografie".



Da Draxler il discorso passa poi ai colpi da chiudere entro domani: "Sostituto Vidal? Non dobbiamo trovare nessun sostituto. La sostituzione non prevede che ci sia il clone di questo o quel giocatore, ma che sia un giocatore da Juve. Non dimentichiamoci gli affari di giugno. Poi purtroppo gli infortuni sono dietro l'angolo e oggi ci troviamo con una formazione incompleta. Non arriviamo alla chiusura del mercato insoddisfatti: sappiamo che ci mancano uno o due giocatori, non per forza un trequartista, ma sappiamo che vogliamo un giocatore da Juve".



"Lemina? Non ho mai fatto nomi e non li faccio nemmeno oggi. Sono abituato a dire le cose quando sono sicuro. Affrontiamo l'ultimo giorno di mercato con tranquillità. Abbiamo un gruppo che ha cambiato molto e ha bisogno di serenità perché è composto da molti giovani, ma noi siamo ottimisti e soddisfatti".