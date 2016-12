Juve, Marotta: "Continueremo per molti anni con Allegri"

L'amministratore delegato della Juve, dunque, non si preoccupa delle sirene inglesi: "Il fatto di essere accostato a club inglesi depone in favore delle sue qualità, la Juventus rappresenta un punto di arrivo e di partenza ma anche uno dei grandi club mondiali, non è facile trovarne più importanti a meno che non si consideri un ciclo finito, ma non è il caso di Allegri. E' al secondo anno con noi. Credo di interpretare anche quelle che sono le sue volontà, che ha poi esplicitato nelle ultime conferenze stampa".



I bianconeri non hanno alcun timore per quanto riguarda il futuro di Dybala, visto che il club - parola di Marotta - "è in grado di respingere tutte le avance e lo abbiamo già fatto. Sarà ancora più bravo quando avrà acquisito esperienza, ma già adesso è uno dei top player. Non passa minimamente dalla testa della società l'eventualità di doverlo cedere. E ci teniamo ben stretto anche Pogba, è un asset importante di una società che vuole continuare a vincere in Italia e provarci anche in campo internazionale".