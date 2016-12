"Su Bentancur avevamo un diritto di prelazione, frutto della cessione di Tevez, e quasi con certezza lo faremo valere. Sarà un’operazione che faremo nella stagione 2017-18”. Così Beppe Marotta conferma la trattativa con il Boca Juniors per Rodrigo Bentancur. Ai microfoni di Premium Sport, prima di Inter-Juve, il dg bianconero ha anche parlato del match con il Siviglia: "Non si può sempre vincere. La nostra rosa è competitiva per tutti i traguardi".