Juve, Marotta attacca l'arbitro: "Il calcio italiano va tutelato"

Beppe Marotta attacca l'arbitro: "Il calcio è fatto di episodi ma l'errore clamoroso fatto dalla terna sul gol annullato a Morata avrebbe cambiato la gara - ha detto il dg della Juve a Premium Sport - Sono episodi che hanno un peso notevolissimo sulla partita. Speriamo che il calcio italiano venga protetto, a livello internazionale dobbiamo farci tutelare. Il danno non è solo per la Juve, è per tutto il calcio italiano: certi arbitraggi fanno male".

"Il rosso non dato a Kimmich? E' la prima volta che vedo queste immagini: in Europa spesso si tirano fuori cartellini rossi per episodi minori. Anche sul loro quarto gol c'era un fallo per noi, non cerchiamo un alibi contro l'arbitro ma certe direzioni non fanno bene - ha proseguito Marotta a Premium Sport - Tra andata e ritorno non abbiamo avuto nessun favore. Quando i calciatori e l'allenatore fanno degli sforzi per ottenere un risultato importante, ci si aspetta una arbitraggio adeguato. Abbiamo perso contro una grandissima squadra, passare il turno sarebbe stata un'impresa e l'abbiamo sfiorata giocando la gara alla pari. Allegri è stato molto bravo a preparare la gara con un modulo con cui non avevamo mai giocato. Abbiamo fatto una partita straordinaria, adesso dobbiamo avere la forza di cancellare questo ricordo e tuffarci subito sul campionato, dove vogliamo mantenere la testa della classifica".