Juve, Marotta assicura: "Pogba non si vende, Vidal non parte"

E' il giorno delle festa-scudetto: Juventus-Napoli. E fra due settimane esatte, tutti a Berlino: per quel sogno. E oggi, a quattro ore dal fischio d'inizio della partita allo Stadium, vale l'Europa per il Napoli e vale per l'orgoglio-Juve, ecco che a Beppe Marotta (ri)fanno domande sulla Juve che sarà e sul tormentone che dura da sei mesi: cederete Pogba?; cosa farà Vidal?

Così a Marotta, prima di rientrare nel clima scudetto e Stadium, tocca ripetere il concetto. E chi si aspettava il contrario, col respiro verso una festa e una Champions da Triplete? "Signori: Pogba non lo cediamo e Vidal sicuramente non andrà via". Visto che sul francese è la Juve che decide; mentre Vidal decide lui: ha deciso di restare.

Firma e controfirma su parole già note, su un progetto-Juve che si apre al Mondo, su quel che sarà la sfida di Berlino: comunque vada, sarà un successo; se poi andrà bene, sarà il Trionfo. Con Pogba e Vidal che saranno i pezzi pregiati anche della Juventus 2015-2016. Le domande-mercato, poi, non mancheranno nemmeno dopo Berlino. Ma questo Marotta lo sa.