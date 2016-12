Juve: Marchisio torna al lavoro a Vinovo 

19:39 - Marchisio è pronto a lasciarsi le spalle le polemiche e l'infortunio al ginocchio destro in Nazionale. Dopo il grande spavento e il sollievo, tutto nella giornata di venerdì, il centrocampista della Juventus, reduce da due giorni di riposo, ha iniziato il programma di recupero a Vinovo. Un test per pianificare il rientro, difficile con l'Empoli. L'obiettivo è la Fiorentina in Coppa Italia il 7 aprile per testare la condizione in vista del Monaco.

La data è quella del 14 aprile con l'andata dei quarti di Champions League allo Juventus Stadium. Non è da escludere la convocazione per la sfida di sabato contro la squadra di Sarri, ma la parola d'ordine è prudenza. In campionato i 14 punti di margine sulla Roma sono una sicurezza e quindi non c'è bisogno di rischiare il centrocampista e Allegri ha pure delle valide alternative come Sturaro e Padoin. Oggi inizia il percorso di recupero per farlo partire titolare contro il Monaco. Nel mezzo anche la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina e la partita contro il Parma: due partite utili al Principino per ritrovare la condizione migliore.

IL RECUPERO E' SOCIAL