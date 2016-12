Juve, Marchisio operato al ginocchio: "E' andato tutto bene". Torna tra sei mesi

"E' andato tutto bene": su Instagram Claudio Marchisio ha tranquillizzato i tifosi. Il centrocampista della Juventus è stato operato a Torino alla clinica Fornaca per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Arrivato di prima mattina in tuta e stampelle, Marchisio non ha perso il sorriso e ha aggiornato tramite i social l'evolversi della sua giornata. Tempi di recupero stimato in 6 mesi. Barzagli il primo a fargli visita.