Juve, Marchisio in esclusiva: "Ripartiamo dal derby, ma ci serve continuità"

Il giorno dopo la vittoria nel derby, Claudio Marchisio punta in direzione Champions League. "Il Borussia viene da un grande momento. Non sarà la partita della vita, ma con una vittoria avremo più di un piede al prossimo turno", ha detto a PremiumSport. Sul momento Juve: "Il nostro percorso deve ripartire da qui. Sappiamo che ci sta mancando continuità e che dobbiamo lavorare. Calendario e infortuni ci hanno portato un primo mese con molte difficoltà".

Vincere i derby in questo modo è sempre bello, ma al di là di come è avvenuto era importante vincerla questa partita. E' arrivato alla fine e meglio ancora: il nostro percorso deve ripartire da qui: è un concetto che abbiamo anche espresso in passato, dopo alcune vittorie, sappiamo che la continuità ci sta mancando", ha aggiunto.