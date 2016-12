Juve, Marchisio contro la Rai: "Telecronista non vedente?"

Polemica social durante Inter-Juve di Coppa Italia. Claudio Marchisio, non convocato per il match di San Siro, ha assistito alla partita davanti alla tv. E dopo l'ammonizione di Zaza ha pubblicato un tweet contro i commentatori Rai: "Ammonizione Zaza.... Dicono che ha scalciato. Telecronaca fatta da un non vedente!!!!". Immediate le risposte dei suoi followers, con Marchisio che poi spiega "Non si tratta di cartellini,ma di parole giuste,sentite da casa". In pratica il centrocampista ha contestato il commento riferito all'entrata di Zaza. Poi i complimenti all'Inter: "Grande ritorno giocato dall'@Inter! Noi... Soffriamo e non molliamo!!!! Altra finale di Coppa Italia. Forza Juve!!!!".