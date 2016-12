Juve, Mandzukic verso il rientro a Udine

Il ritorno dell'attaccante croato spingerà ancora in panchina Morata. E' ancora rimandato, invece, il rientro di Andrea Barzagli, che si è allenato ancora a parte insieme a Lemina e Pereyra. Così, come contro il Verona e a Genova sarà ballottaggio tra Caceres e Rugani per sostituire l'esterno azzurro. Intanto, la squadra ha lavorato soprattutto sulla parte atletica per mettere forza e minuti nella gambe in vista di una lunga volata tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.