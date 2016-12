Juve, Mandzukic out 20 giorni: lesione al bicipite femorale della coscia destra. Escluse lesioni per Morata

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Mandzukic si ferma per 20 giorni per una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Escluse, invece, lesioni muscolari alla parete addominale per Morata. Le sue condizioni, però, saranno controllate nelle prossime ore. L'attaccante spagnolo era uscito dopo 22' della gara di Marassi contro il Genoa e rischia comunque di saltare almeno due gare di campionato e la sfida di Champions contro il Siviglia.