Juve, Mandzukic-Joker spaventa il Bayern

Dopo il sorpasso al Napoli, per la Juve arriva un nuovo tour de force tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Allegri conta di recuperare uomini preziosi come Chiellini e Mario Mandzukic. E proprio in vista dell'andata degli ottavi di Champions, il bomber croato "spaventa" il Bayern mascherandosi da Joker su Instagram. Sarà lui la "carta vincente" del tecnico bianconero?