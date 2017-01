Juve, Mandzukic: "Il nuovo modulo è ideale per le nostre qualità"

Il 4-2-3-1 super offensivo varato da Allegri piace a Mario Mandzukic : "Il nuovo modulo è l'ideale per sfruttare la grande qualità che abbiamo in attacco", ha detto il croato della Juventus, che grazie a questa scelta tattica sta trovando più spazio. "Questa tattica che ha ideato il mister mi piace - ha spiegato ai microfoni di Mediaset - ci sono tanti giocatori che attaccano, ma se ognuno fa il suo lavoro nel modo giusto, si può gestire molto bene".

L'approvazione di Mandzukic sul nuovo equilibrio messo a punto da Allegri è totale, anche se questo per il croato significa giocare da esterno a sinistra nel tridente di supporto a Higuain e soprattutto a continui ripiegamenti difensivi, un lavoro dispendioso al quale l'attaccante non è abituato: "L'allenatore mi chiede di aiutare la squadra e se è di aiuto alla squadra lo faccio con la massima disponibilità, cercando anche di essere di esempio per i miei compagni", ha spiegato Mandzukic. Per l'ex Atletico, questo modulo può davvero funzionare, purché “quando c'é da difendere, lo si faccia tutti insieme, con equilibrio”.



Inaugurato contro la Lazio e riproposto con gli stessi esiti vincenti contro il Milan in Coppa Italia, il 4-2-3-1 di Allegri esalta il potenziale offensivo della Juventus, proponendo in campo contemporaneamente Pjanic, Dybala, Cuadrado, Mandzukic e Higuain.