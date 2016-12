29 gennaio 2016 Juve: Mandzukic fuori un mese, Asamoah fermo 2-3 settimane Ecco i responsi degli esami strumentali: lʼattaccante salterà anche lʼandata con il Bayern

La Juve e Allegri dovranno fare a meno di Mandzukic per quattro settimane e di Asamoah per due-tre settimane. Questo il responso degli esami strumentali cui sono stati sottoposti in giornata l'attaccante, alle prese con una lesione del gemello mediale sinistro, e il centrocampista, che ha riportato una lesione del bicipite femorale destro. Mandzukic salterà dunque anche la gara di andata di Champions contro il Bayern Monaco del 23 febbraio.

In casa Juve sono dunque più seri del previsto gli infortuni muscolari riportati da Asamoah e Mandzukic durante la gara di Coppa Italia contro l'Inter. Intanto la squadra si è allenata in mattinata in vista della trasferta di domenica a Verona contro il Chievo. A Vinovo presente anche Pavel Nedved.