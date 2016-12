Juve: lo Stadium sempre più sicuro

Lo Juventus Stadium si fa ancora più sicuro. Installati metal detector a portale e nuove telecamere multifocali "in grado di individuare con estrema precisione - spiega il club bianconero - i responsabili" di qualsiasi atto illecito. I metal detector sono per il momento agli ingressi della Tribuna nord ma verranno messi in tutti gli altri settori. Nella Tribuna Sud sono state installate due nuove telecamere multifocali "di ultimissima generazione".

Si tratta di una novità per gli stadi italiani - fa notare la Juve - "sulla scia della recente esperienza agli Europei in Francia e di quelle negli Usa, dove, a partire da quest'anno i metal detector a portale saranno obbligatori in tutti gli stadi di baseball e football americano". Allo Stadium è stata cambiata la piattaforma per il controllo delle telecamere, mentre nella Tribuna Sud sono state installate due nuove telecamere multifocali "di ultimissima generazione che permettono non solo di filmare qualsiasi evento che si verifichi nello stadio, ma di individuarne i responsabili con estrema precisione". Nel settore ospiti, infine, saranno in funzione due nuove telecamere digitali full hd "che garantiranno controlli ancora più accurati".