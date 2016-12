Juve, lo champagne è già in fresco: oggi è scudetto se...

Ora tocca al Napoli, se non altro semplicemente per posticipare una festa comunque annunciata e certa. C'è un solo modo perché già oggi la Juve non celebri il quinto scudetto consecutivo - il secondo di Allegri, il 32esimo della storia bianconera - vale a dire una vittoria degli azzurri contro la Roma. In questo caso, solo in questo caso, i Campioni d'Italia in carica dovranno posticpare di cinque giorni almeno i festeggiamenti. Mancherebbe insomma un solo punticino, visto che a parità di risultati negli scontri diretti, soltanto un dettaglio (la possibilità che la squadra di Sarri ottenga una differenza reti complessiva migliore di quella juventina) negherebbe ad Allegri e i suoi la festa con tre giornate d'anticipo.

Ma se il Napoli non riuscisse a tornare a casa dall'Olimpico coi tre punti, ecco la festa bianconera, direttamente davanti alla tv.