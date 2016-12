Juve, Lichtsteiner è carico: "Vogliamo la Coppa Italia"

Dopo il ko a Verona, Stephan Lichtsteiner suona la carica in vista della finale di Coppa. " Il nostro obiettivo è vincere la seconda Coppa Italia consecutiv a - ha spiegato l'esterno bianconero ai microfoni di Premium Sport -. Allegri ha detto che non bisogna più festeggiare? Sono d'accordo con lui". " Siamo molto carichi per la finale - ha aggiunto -. Il Milan è un po' in difficoltà, ma non sarà una partita facile ".

Ad ogni modo il ko con Hellas non preoccupa Lichtsteiner: "La gara di ieri non è andata come volevamo ma se c’era una partita da sbagliare era quella di Verona. Non è un allarme comunque, abbiamo perso una partita nelle ultime 27 e poi mancava mezza squadra". Quanto invece alla sfida col Milan, il laterale bianconero predica calma: "Sono in difficoltà ma restano una squadra fortissima e non sarà una sfida facile. Noi ci prepareremo bene in queste due settimane per andare a Roma a prenderci la Coppa Italia".