Juve, Lichtsteiner: "Abbiamo trovato la strada giusta"

Risalita in classifica dopo un avvio di stagione problematico, domenica la Juventus - a Modena contro il Carpi - andrà a caccia della settima vittoria di fila per provare ad accorciare ulteriormente sulle prime: "Se le altre devono avere paura di noi? Non lo so, noi siamo concentrati su di noi - dice Lichtsteiner -. Proviamo a vincere e credo che abbiamo trovato la strada giusta. Poi se hanno paura o no, non mi interessa proprio".