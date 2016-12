Juve, lesione di primo grado per Barzagli: Berlino a rischio

"Lesione di primo grado al retto femorale destro". E' questo l'esito, non troppo positivo, della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Andrea Barzagli . Il difensore della Juve era uscito anzitempo dal campo nel match di sabato col Napoli e a questo punto è in dubbio per la finale di Champions League contro il Barcellona. I medici bianconeri faranno di tutto per averlo a disposizione a Berlino. Anche Allegri incrocia le dita.

Insomma, una tegola non da poco per la Juve che perderebbe un giocatore rientrato da poco più di due mesi dopo un altro lungo infortunio. Ma soprattutto complicherebbe i piani dell'allenatore toscano, che aveva nella possibilità di cambiare il modulo di gioco a partita in corso uno dei suoi punti di forza. Nelle ultime uscite Barzagli è stato utilizzato per passare dalla difesa a 4 a quella a 3, dal 4-3-1-2 al 3-5-2 senza alterare gli equilibri della squadra. E' stato così in entrambe le sfide con il Real Madrid, quando nel finale di partita c'era bisogno di blindare il risultato. Di sicuro a Torino faranno di tutto per recuperarlo in tempo per il 6 giugno, sperando di scongiurare un'assenza che sarebbe non da poco.