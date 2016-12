Juve, lesione al collaterale: Chiellini fermo 20 giorni

Ennesimo ko ed ennesimo stop: per l'esattezza siamo alla sesta volta. Una stagione, insomma, decisamente poco fortunata per Giorgio Chiellini: doveva rientrare proprio contro la Fiorentina e invece ora l'obiettivo più verosimile è la finale di Coppa Italia contro il Milan del 21 maggio. L'infortunio subito ieri in allenamento - lieve distorsione al collaterale del ginocchio destro- costringerà infatti il difensore della Juve a fermarsi per altri 20 giorni.