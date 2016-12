Juve, Lemina: "Presto per parlare di sfida scudetto". E Sturaro rinnova fino al 2021

La sfida vedrà i bianconeri e i giallorossi affrontarsi sul terreno dello Juventus Stadium, dove la Roma non ha mai vinto in sei incontri. Uno score legato, secondo Lemina, all'aiuto del pubblico di fede juventina: "Sarà una spinta in più. Contano molto, ci incitano e ci danno una voglia di batterci ancora più grande".



Non solo Juventus-Roma, Lemina ha parlato anche della condizione della squadra e del suo rapporto con i compagni: "Personalmente sono contento, mi sento sempre più vicino ai miei compagni, anche perché capisco meglio la lingua. Come squadra stiamo lavorando bene e duro, siamo un gruppo con tanti giocatori di talento".



Infine, una riflessione sulla Champions e fin dove possa arrivare questa Juve: "Non lo so, lo vedremo a fine stagione - ha concluso - io so solo che siamo un ottimo team che lavora molto, speriamo di raccogliere i frutti. Il Porto? Non lo conosco molto, ma se sono agli ottavi lo meritano; hanno buoni giocatori in squadra, non sarà una doppia sfida semplice".