Juve, le mosse anticrisi di Allegri: pronto il 4-3-1-2

La Juve deve cambiare marcia. Per farlo, Massimiliano Allegri sta meditando di abbandonare il 3-5-2 per virare su un 4-3-1-2 più offensivo. La sosta sta dando la possibilità al tecnico bianconero di lavorare con i nuovi arrivati (Hernanes, Alex Sandro e Lemina) e di recuperare Marchisio, che martedì tornerà in gruppo. La sgambata con la Cheraschese ha dato le prime indicazioni. Alex Sandro ha dimostrato di essere in palla e quasi certamente giocherà da titolare come terzino sinistro nella difesa a 4. Davanti tornerà Morata dal primo minuto, accanto a Dybala. Il centrocampo invece dipende dalla condizione di Marchisio: se l'azzurro dovesse recuperare, Allegri gli affiderà le chiavi del centrocampo, altrimenti potrebbe virare su Padoin o sul nuovo acquisto Lemina, che sta impressionando. Dietro le punte largo a Hernanes, che agirà da trequartista.