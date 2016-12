26 novembre 2015 Juve, la vittoria di Allegri... e del mercato Col Siviglia basterà un pareggio per il primo posto nel girone: vincenti le scelte del tecnico

Alzi la mano il tifoso bianconero che, leggendo la formazione ufficiale della Juventus pochi minuti prima dell'inizio del match col City, non abbia esclamato: "Ma perché non giocano Cuadrado e Morata?". In questo inizio di stagione, infatti, il colombiano in particolar modo, agli occhi dei più era parso il vero valore aggiunto - Dybala a parte -, quello in grado di garantire soluzioni di gioco nuove, superiorità numerica e qualità nelle giocate in velocità in avanti. E così è stato, e lo sarà ancora. Ma Massimiliano Allegri, che da un anno a questa parte si sta togliendo più di qualche sassolino dalle scarpe dopo la fredda accoglienza del popolo bianconero dopo l'addio di Conte, ha avuto ancora una volta ragione.

Ha scelto il 3-5-2, che però non è più il modulo che Conte portò agli estremi quando lo definì un 3-3-4. Quello di Allegri è un vestito che si adatta a partita in corso alle situazioni di gioco, e alla Vecchia Signora questo abito calza perfettamente, scivolando in un 4-4-2 ordinato e confortevole nelle fasi in cui bisogna serrare i ranghi. Scelta azzeccata, premiata dalla qualità e dalla gamba di Alex Sandro, che dopo l'ambientamento sta dimostrando che la cifra spesa da Marotta per portarlo a Torino forse non era così eccessiva. E poi c'è Mandzukic: forse qualcuno dimentica che il croato ha segnato in una finale di Champions, ad esempio. O che nelle partite importanti raramente tradisce. In questa stagione ha segnato in 5 occasioni, che sono coincise con 5 successi bianconeri. Morata, partito dalla panchina, è entrato col piglio giusto, senza muso, ma con la voglia di dimostrare di valere l'11 titolare anche in match così. L'atteggiamento, insomma, è stato lodevole.



La Juve va. Agli ottavi, e magari da prima del girone: basterà pareggiare col Siviglia in Spagna. Si può fare. Le prestazioni dei singoli - da Pogba, sontuoso, a Buffon, incredibile e insuperabile - sono dei messaggi che mettono in guardia tutti: la Juve è tornata. E se in Champions, come dice proprio Buffon, "davanti ci sono solo Barça e Bayern", anche le avversarie in campionato devono iniziare a fare i conti con la Vecchia Signora. Che quando sente la musica della Champions si esalta: se metterà la stessa intensità anche in Serie A saranno problemi per tutti. Questa, la vera sfida di Allegri.