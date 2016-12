Juve, la rivoluzione di Allegri: difesa a quattro e Tevez trequartista

00:39 - Quella che poteva sembrare una soluzione dettata dall'emergenza (Barzagli, Caceres e Ogbonna k.o.), in realtà è invece un cambio di rotta meditato. Il 4-3-1-2 schierato contro l'Olympiacos è un modulo che Allegri preparava da tempo e le buone risposte ottenute contro i greci hanno convinto il tecnico a proseguire su questa strada. Il tecnico sta inoltre pensando di utilizzare Tevez come trequartista, alle spalle di Llorente e Morata.

Allegri è entrato nel mondo Juve in punta di piedi, senza rivoluzioni tattiche immediate. Sarebbe stato un errore, infatti, stravolgere subito gli equilibri che hanno portato i bianconeri a conquistare tre scudetti consecutivi. Dopo tre mesi e mezzo di lavoro a Vinovo, però, la squadra ora è ormai pronta per passare dal 3-5-2 al 4-3-1-2, modulo che l'ex tecnico del Milan sente decisamente più suo.



Le grosse novità sono e saranno essenzialmente due: la difesa a quattro e il trequartista, ruolo che potrebbe essere affidato a Tevez. Il 4-3-1-2 offre certamente meno protezione rispetto al 3-5-2, ma aggiunge aggressività e davanti permette di schierare un giocatore offensivo in più, possibilmente in grado di spaccare gli equilibri durante la partita. Contro l'Olympiacos, Allegri ha alzato Vidal sulla trequarti ma da Vinovo filtra un nuovo progetto: Tevez, Llorente e Morata insieme, con l'Apache alle spalle della coppia spagnola. Un'idea che ha già ricevuto la benedizione dell'ex Athletic Bilbao: "Io, Morata e Tevez possiamo coesistere. Abbiamo cambiato sistema, la squadra deve utilizzare più soluzioni". Per adeguarsi al calcio dei maggiori club europei e puntare (almeno) ai quarti di Champions, pare un aggiornamento necessario.