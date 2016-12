Juve, la profezia natalizia di Allegri si è avverata

"A Natale vi dirò dove questa Juve può arrivare, a Natale sarà in una posizione diversa di classifica". Era il 25 settembre quando Massimiliano Allegri parlava così, in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli , e lo scudetto sembrava un miraggio. Ora la profezia dell'allenatore della Juventus si è avverata perché i bianconeri hanno compiuto una straordinaria rimonta riportandosi a -3 dalla vetta della classifica. Un Natale che sa di rivincita in casa Juve perché molti, troppi, avevano già dato la Vecchia Signora per spacciata. La svolta è arrivata nel derby contro il Torino (31 ottobre) e da lì in poi i bianconeri, in campionato, non si sono più fermati. Sette vittorie consecutive: striscia positiva che potrebbe continuare dopo la sosta contro Verona e Sampdoria. Merito certamente di Allegri che ha sempre creduto nel gruppo e della società che gli è sempre stata vicina anche quando sembrava indifendibile. Al 93' della sfida col Carpi l'immagine più bella: un Allegri su tutte le furie per una disattenzione difensiva che sarebbe potuta costare cara. Poi la strigliata anche negli spogliatoi, a telecamere spente, per tenere alta la concentrazione: pare siano volati anche panettoni... Per fortuna che il livornese non doveva mangiarlo sotto la Mole. La Juve è tornata per davvero e fa paura a tutti. Sabato Allegri ha lanciato un'altra profezia: "Il campionato si deciderà alla penultima o ultima giornata". Ci prenderà anche questa volta?

CARPI-JUVE, LE STATISTICHE• Massimiliano Allegri ha vinto per la prima volta nella sua carriera da allenatore 7 partite di fila in Serie A.

• Era da ottobre 2014 che la Juventus non otteneva sette vittorie consecutive in campionato.

• La Juventus ha recuperato 13 punti da situazione di svantaggio, un record in questo campionato (quattro vittorie e un pareggio).

• La Juventus ha collezionato il 65,9 % di possesso palla contro il Carpi, un record per i bianconeri in trasferta in questo campionato.

• Prima doppietta con la maglia della Juve per Mandzukic, che per la prima volta ha segnato in due gare consecutive di Serie A.

• Sesto gol per Mario Mandzukic in campionato, 5 dei quali nelle ultime 6 presenze in Serie A.

• Mario Mandzukic ha segnato due gol i suoi unici due tocchi in area nel 1° tempo.

• Terzo gol in questo campionato per Pogba (23° in Serie A), che non segnava in A dal derby contro il Torino. • Marco Borriello con 4 gol e 3 assist ha partecipato attivamente al 50% dei gol del Carpi in campionato, 7 su 14.