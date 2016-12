Juve, la festa scudetto è pronta

Nove punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine. Il quinto scudetto consecutivo per la Juventus è praticamente cosa fatta, lo spumante è in fresco e ora bisogna solo aspettare l'aritmetica certezza per stappare. La prima data utile è lunedì 25 aprile: i bianconeri dovranno guadagnare almeno un punto sul Napoli per far partire la festa. Domenica sera la squadra di Allegri è attesa a Firenze e poi, in caso di risultato positivo, sarà incollata alla tv per seguire Roma-Napoli. Alle 16:45, ora del triplice fischio all'Olimpico, potrebbe partire il classico carosello per le strade della città. Se il vantaggio dovesse rimanere di nove punti festa rimandata per via della parità totale negli scontri diretti.



Dybala e compagni poi potrebbero avere la chance di conquistare il titolo in casa contro il Carpi il 1° maggio. Il Napoli, invece, giocherà il 2 maggio in casa contro l'Atalanta, ma la partita potrebbe essere ininfluente per le sorti del campionato.