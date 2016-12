Juve, la difesa è sul podio d'Europa

Dybala non segna in campionato da tre partite? Nessun problema per la Juve , perchè è ormai un dato di fatto che i trionfi dei bianconeri mettono le fondamenta sui pilastri della difesa. La BBC italiana, quella composta da Barzagli, Bonucci e Chiellini , è una sicurezza con le sue sole 15 reti subite in campionato. In assoluto si tratta del terzo reparto meno battuto d'Europa, secondo solo a quello di Bayern Monaco e Atletico Madrid, che hanno incassato 11 reti, anche se giocando meno partite rispetto alle 27 disputate dalla banda di Allegri (rispettivmanrte 23 e 26). Come la Juve ha fatto il Psg, mentre in Premier League il Tottenham, migliore retroguardia del torneo inglese, è già a quota 21.

LE STATISTICHE- 11 legni colpiti dalla Juve in questo campionato, un record condiviso con la Roma.

-Gli ultimi sette gol di Bonucci in campionato sono arrivati allo Juventus Stadium.

- Primo gol per Bonucci in Serie A contro l'Inter alla 14ª presenza contro i nerazzurri.

- Dybala non segna da tre partite di campionato: è il digiuno più lungo con la maglia della Juve.

- Primo gol di Morata su calcio di rigore in campionato.

- Morata ha segnato due reti in A contro l'Inter, a nessun'altra squadra ha segnato di più finora.

- Juve imbattuta da sette sfide di Serie A contro l'Inter, avendo alternato una vittoria a tre pareggi.

- Sale a otto il numero di partite di fila chiuse dalla Juve senza subire reti – il proprio record in Serie A in una singola stagione è di nove (stagione 1972/73).

- Buffon non subisce gol in campionato da 746', nuovo record personale in Serie A – sesto nella classifica all-time.