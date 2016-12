Juve, la carica di Cuadrado: "Siamo una grande squadra, con il Lione una finale"

" Sappiamo di essere una grande squadra , ma lavoriamo per fare sempre meglio. Ieri era fondamentale la vittoria, l'importante è essere ancora primi in classifica, perché le avversarie ci sono e in una stagione tutto può succedere" cosi Cuadrado dopo la vittoria contro il Napoli . Testa ora alla Champions : " Contro il Lione mercoledì affrontiamo la partita come se fosse una finale . Vogliamo arrivare primi nel girone, giocando al massimo ".

La vittoria contro il Napoli è stata importante per ribadire il primato bianconero, in attesa del risultato della Roma ma ancora non decisiva: "Siamo contentissimi per ieri sera. Siamo una famiglia, ognuno di noi dà tutto per il compagno, andiamo sempre dalla stessa parte. La partita di ieri è importante, ma non ancora decisiva per lo Scudetto".



Ottimo il suo avvio di stagione in questa sua seconda esperienza in bianconero: "Sono contento di questo inizio di stagione. Io mi faccio trovare sempre pronto, sia che parta dal primo minuto o entri a match iniziato. Siamo tutti consapevoli che siamo un grande gruppo, e che il nostro momento può arrivare sempre".



Poi un commento sui compagni Marchisio e Higuain: "Il rientro di Marchisio è importante, è uno di quei giocatori che alza molto il livello della squadra. Higuain? Era sereno, per lui era una partita importante contro gli ex compagni. È un grandissimo giocatore, come d'altronde tutti gli attaccanti, noi dobbiamo lavorare per dare loro l'opportunità di segnare il più possibile".