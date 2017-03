Juve, l'affondo di Pjanic: "Rigore Napoli? Albiol ci ha provato, ha cercato il contatto"

A distanza di tre giorni Miralem Pjanic torna sulle polemiche arbitrali post Juve-Napoli e non si nasconde dietro giri di parole. Va dritto al punto e non risparmia un attacco pacato nei modi ma durissimo nel contenuto: "Il contatto con Albiol? Non c’è stato, casomai è lui che è venuto addosso a noi" ha sentenziato il centrocampista bianconero a Premium. "Ha provato a ottenere il massimo, ma in quell’episodio l’arbitro ha avuto ragione".