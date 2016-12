Juve, Khedira si allena in gruppo: confermato col Bayern

Dopo Mario Mandzukic, Sami Khedira. La Juve recupera i pezzi in vista dell'attesissima sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Nel penultimo allenamento prima dell'andata degli ottavi di finale, il tedesco si è riunito al gruppo, che era già a disposizione per Bologna, ma era stato lasciato a riposo precauzionalmente. Niente da fare, invece, per Giorgio Chiellini: a questo punto per lui il Bayern è una missione quasi impossibile.