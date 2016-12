Juve, Khedira lavora duro per il Bayern Monaco

L'infortunio di Sami Khedira ha complicato i piani ambiziosi della Juve in Champions League. Il centrocampista tedesco è a forte rischio per la sfida di andata contro il Bayern Monaco, ma sta facendo di tutto per recuperare in tempo. Vuole giocare a tutti i costi e la foto postata su Instagram, che lo ritrare durante una "night session" di allenamento, parla da sola.