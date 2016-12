Juve, Khedira: "A volte le batoste servono"

Dopo Chiellini , anche Sami Khedira dà una sua lettura personale dello scivolone col Genoa. "A volte le batoste servono, per ricordarsi che non bisogna mai abbassare la concentrazione. Sono io il primo a dire che dobbiamo migliorare il nostro gioco, per la qualità della nostra squadra si potrebbe giocare meglio, ma vinciamo", ha detto. Sul'assenza di Dybala : "E' mancato nelle ultime settimane. Ed è un giocatore molto importante per noi".

"Ci arricchisce con le sua caratteristiche tecniche. Riesce sempre in campo a regalare dei momenti speciali, con il suo piede sinistro, con le sue punizioni, con i suoi corner. Si è un giocatore davvero speciale", ha aggiunto parlando della Joya a Sky. Per la statistica, le sconfitte della Juve in questa stagione sono tutte arrivate dopo un impegno in Champions League: "Non saprei, forse dipende dalla concentrazione. Una concentrazione diversa, certo sono state tutte partite dure. Ma con Inter e Milan avevamo giocato meglio, avevamo avuto l'opportunità di vincere quelle partite, con il Genoa è stato diverso. Ma sono anche cose che possono succedere nell'arco di una stagione". Adesso c'è lo spauracchio Atalanta. "L'Atalanta è una squadra molto buona, molto forte, secondo me si possono sognare di essere il nuovo Leicester, ma noi siamo la Juventus e anche noi abbiamo i nostri i nostri sogni. Sabato dobbiamo batterli. Questo è il nostro obiettivo", ha concluso.