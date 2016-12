Juve, John Elkann: "Contro il Frosinone ci voleva più concentrazione"

Il pareggio della Juve contro il Frosinone ha deluso tutto l'ambiente bianconero, che non immaginava un avvio di campionato così complicato. Il giorno dopo l'1-1 con i ciociari è arrivato il commento di John Elkann: "Siamo una squadra in crescita e lo abbiamo dimostrato nella partita col Manchester City. Mi auguro che, d'ora in avanti, ci sia la stessa determinazione mostrata in Inghilterra anche nelle gare contro squadre come il Frosinone".