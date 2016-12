Juve, ipotesi festa scudetto martedì sera dopo il Real

Quando e dove fare la festa scudetto? Alla Juve sotto sotto ci stanno pensando, visto che ormai il traguardo è vicino. Già a Genova contro la Sampdoria potrebbe arrivare la matematica certezza del titolo, ma visto che a "Marassi" i tifosi bianconeri non potranno essere presenti dopo i fatti del derby, ecco balenare un'idea insolita. Come racconta Tuttosport, a Torino vorrebbero utilizzare la serata di Champions League per festeggiare il tricolore.