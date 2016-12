Juve, in Champions tornano i big 

14:05 - Non c'è tempo per lagnarsi del risultato negativo di Parma. Un po' perché il ko è tutto sommato indolore, visto il vantaggio mostruoso in campionato sulla Roma. E un po' perché se la testa era già alla Champions nel sabato pomeriggio del Tardini, figurarsi oggi, che il Monaco è dietro l'angolo. Tutti in campo, quindi, per preparare la gara: a partire da Tevez e Buffon, che saranno disponibili. Per arrivare a Pirlo, che partirà dalla panchina.

Martedì sera, quindi, sarà una Juve quasi al completo. Senza Pogba, ovviamente, e con Barzagli che difficilmente sarà del match, ma con tutti gli altri titolari a disposizione di Allegri. Il che, quindi, porta a un 4-3-1-2 con Buffon in porta, Lichtsteiner ed Evra esterni di difesa, Bonucci e Chiellini centrali, Vidal, Marchisio e Sturaro a centrocampo, Pereyra trequartista e Tevez con Morata davanti.

Pirlo, come detto, non dovrebbe essere rischiato. Sarà in panchina e quindi pronto a entrare eventualmente in corsa, ma, a oggi, dovrebbe lasciare spazio a chi è fisicamente al top. Intanto la squadra, reduce dal ko di Parma, ha già cominciato a lavorare in chiave Champions. Chi è sceso in campo al Tardini, si è limitato a un lavoro leggero di scarico. Tutti gli altri, invece, si sono impegnati in una normale seduta di allenamento. Tra questi Tevez e Buffon, che hanno smaltito i rispettivi problemi e sono quindi stati aggregati al gruppo. Pirlo, invece, che ha recuperato dal problema al polpaccio, sarà tenuto sotto osservazione per valutarne la tenuta fisica.