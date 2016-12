Juve, in Champions arbitra Thomson

L'arbitro designato dalla Uefa per Juventus-Borussia Moenchengladbach in programma mercoledì a Torino è Craig Thomson. Lo scozzese non ha precedenti con i bianconeri, ma è un talismano per le squadre italiane nelle coppe europee, che nelle gare da lui dirette hanno raccolto tre vittorie e un pari. Thomson era anche l'arbitro di Italia-Serbia dell'ottobre 2010, passata alla storia per le intemperanze dei tifosi serbi.