Juve in ansia: si ferma Chiellini

Allenamento a porte chiuse e visita di Andrea Agnelli a Vinovo per la Juventus, che continua la preparazione in vista della finale di Champions League. Giorgio Chiellini si è fermato per un problema al polpaccio sinistro e ha abbandonato la seduta pomeridiana. Alla vigilia della partenza per Berlino gli esami che stabiliranno l'entità, ma filtra ottimismo. Rientra in gruppo e sarà a disposizione Barzagli: una buona notizia per Allegri.