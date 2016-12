Juve in ansia per Khedira: rischia due turni di squalifica

Juve in ansia e non solo per i suoi infortunati. I bianconeri, infatti, attendono le squalifiche del giudice sportivo, che potrebbe avere la mano pesante con Sami Khedira. Il tedesco è stato espuslo nei minuti finali del derby dopo aver mandato a quel paese l'arbitro Rizzoli. Un rosso diretto che rischia di costare due giornate di squalifica al centrocampista di Allegri, già alle prese con qualche assenza di troppo.